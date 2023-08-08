Працювали і вночі: Терехов похвалив комунальників за ремонт водопроводу (фото)

Напередодні на Ново-Баварському проспекті ремонтні бригади КП “Харківводоканал” усунули серйозну аварію на водопроводі діаметром 300 мм і замінили пошкоджену ділянку довжиною 5 метрів.

“Трубопровід забезпечує водою 20 багатоквартирних будинків. Заявку на усунення аварійної ситуації отримали в неділю. Щоб не створювати дискомфорт харків’янам у спеку, вирішили працювати й вночі. О 15:00 у понеділок водопостачання було відновлене”, – цитує пресслужба міськради начальника Новобаварської районної служби комплексу «Харківводопостачання» КП “Харківводоканал” Євгена Салькова.



Фото: Харківська міськрада

Мер Ігор Терехов написав у телеграмі, що вкотре пишається харківськими комунальниками.

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