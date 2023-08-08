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Працювали і вночі: Терехов похвалив комунальників за ремонт водопроводу (фото)

Суспільство 20:28   08.08.2023
Олена Нагорна
Працювали і вночі: Терехов похвалив комунальників за ремонт водопроводу (фото)

Напередодні на Ново-Баварському проспекті ремонтні бригади КП “Харківводоканал” усунули серйозну аварію на водопроводі діаметром 300 мм і замінили пошкоджену ділянку довжиною 5 метрів.

“Трубопровід забезпечує водою 20 багатоквартирних будинків. Заявку на усунення аварійної ситуації отримали в неділю. Щоб не створювати дискомфорт харків’янам у спеку, вирішили працювати й вночі. О 15:00 у понеділок водопостачання було відновлене”, – цитує пресслужба міськради начальника Новобаварської районної служби комплексу «Харківводопостачання» КП “Харківводоканал” Євгена Салькова.


Фото: Харківська міськрада

Мер Ігор Терехов написав у телеграмі, що вкотре пишається харківськими комунальниками.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 20:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні на Ново-Баварському проспекті ремонтні бригади КП “Харківводоканал” усунули серйозну аварію на водопроводі діаметром 300 мм і замінили пошкоджену ділянку довжиною 5 метрів.".