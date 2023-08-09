Опасное авокадо ввезли в Украину: к бдительности призывают жителей Харьковщины
В Украину ввезли 14,5 тысяч тонн авокадо из Перу — в плодах обнаружили кадмий. ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждает, что такая продукция вредна для здоровья и просит в случае ее обнаружения обязательно сообщить представителям ведомства.
Авокадо экспортировалось из Польши (оптовик — RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl). Получатель в Украине — одесское ООО «Вподобайка», сообщают в облуправлении Госпродпотребслужбы.
Кадмий — тяжелый металл, отнесенный ко второму классу опасности, имеющий выраженную тенденцию к накоплению в организме. Отравление кадмием происходит при попадании его в желудок или ингаляционным путем. Абсорбированный кадмий накапливается в печени и почках.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 22:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину ввезли 14,5 тысяч тонн авокадо из Перу — в плодах обнаружили кадмий. ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области предупреждает, что такая продукция вредна для здоровья и просит в случае ее обнаружения обязательно сообщить представителям ведомства.".