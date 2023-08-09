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Небезпечне авокадо ввезли в Україну: харків’ян закликають бути пильними

Суспільство 22:40   09.08.2023
Олена Нагорна
Небезпечне авокадо ввезли в Україну: харків’ян закликають бути пильними

В Україну ввезли 14,5 тисяч тонн авокадо з Перу – у плодах виявили кадмій. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити представникам відомства.

Авокадо експортувалося з Польщі (гуртовик – RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl). Одержувач в Україні – одеське ТОВ “Вподобайка”, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.

Кадмій – важкий метал, віднесений до другого класу небезпечності, що має виражену тенденцію до накопичення в організмі. Отруєння кадмієм відбувається при потраплянні його в шлунок чи інгаляційним шляхом. Абсорбований кадмій накопичується в печінці та нирках.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 22:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну ввезли 14,5 тисяч тонн авокадо з Перу – у плодах виявили кадмій. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити представникам відомства.".