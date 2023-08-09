Небезпечне авокадо ввезли в Україну: харків’ян закликають бути пильними
В Україну ввезли 14,5 тисяч тонн авокадо з Перу – у плодах виявили кадмій. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити представникам відомства.
Авокадо експортувалося з Польщі (гуртовик – RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl). Одержувач в Україні – одеське ТОВ “Вподобайка”, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.
Кадмій – важкий метал, віднесений до другого класу небезпечності, що має виражену тенденцію до накопичення в організмі. Отруєння кадмієм відбувається при потраплянні його в шлунок чи інгаляційним шляхом. Абсорбований кадмій накопичується в печінці та нирках.
Читайте також: У повітрі Харкова виявили канцероген
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Небезпечне авокадо ввезли в Україну: харків’ян закликають бути пильними»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну ввезли 14,5 тисяч тонн авокадо з Перу – у плодах виявили кадмій. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити представникам відомства.".