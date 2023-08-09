Небезпечне авокадо ввезли в Україну: харків’ян закликають бути пильними

В Україну ввезли 14,5 тисяч тонн авокадо з Перу – у плодах виявили кадмій. ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області попереджає, що така продукція шкідлива для здоров’я та просить у разі її виявлення обов’язково повідомити представникам відомства.

Авокадо експортувалося з Польщі (гуртовик – RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl). Одержувач в Україні – одеське ТОВ “Вподобайка”, повідомляють в облуправлінні Держпродспоживслужби.

Кадмій – важкий метал, віднесений до другого класу небезпечності, що має виражену тенденцію до накопичення в організмі. Отруєння кадмієм відбувається при потраплянні його в шлунок чи інгаляційним шляхом. Абсорбований кадмій накопичується в печінці та нирках.