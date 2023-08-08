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У повітрі Харкова виявили канцероген

Суспільство 11:06   08.08.2023
Оксана Горун
У повітрі Харкова виявили канцероген

Фахівці Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили про результати моніторингу забруднення атмосферного повітря Харкова та регіону за перше півріччя 2023-го.

За пів року експерти перевірили 2297 проб атмосферного повітря, взятих у Харкові. У 3,3% виявили перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин. У тому числі в повітрі виявили формальдегід – отруйний безбарвний газ, який є канцерогеном.

“На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств – 781 проба, з них  з перевищенням ГДК 8 проб (2,5 %),  встановлено перевищення ГДК  пилу в 1,1 раза, формальдегіду  в 1,1 раза”, – повідомили в обласному центрі контролю та профілактики.

Також перевищення виявили у 68 із 1156 (14,6%) проб повітря, які взяли в районі автомагістралей у Харкові.

“Встановлено перевищення ГДК  пилу в 1,1 – 1,4 раза,  вуглецю оксиду в 1,1 – 1,2 раза”, – поінформували в центрі.

У місцях відпочинку в Харкові взяли 360 проб повітря. У жодній із них концентрація шкідливих речовин не перевищена.

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Загалом в області за пів року фахівці дослідили 4865 проб атмосферного повітря. Перевищення виявили у 154 пробах (3,2%). У тому числі у зоні впливу автомагістралей “шкідливими” виявилися 146 проб (5,2%).

“Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,2 раза,  вуглецю оксиду в 1,1-1,2 раза, ангідриду сірчистого в 1,1-1,3 раза, азоту діоксиду в 1,4-1,5 раза, формальдегіду в 1,1 раза”, – поінформували фахівці.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 11:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили про результати моніторингу забруднення атмосферного повітря Харкова та регіону за перше півріччя 2023-го".