У повітрі Харкова виявили канцероген

Фахівці Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили про результати моніторингу забруднення атмосферного повітря Харкова та регіону за перше півріччя 2023-го.

За пів року експерти перевірили 2297 проб атмосферного повітря, взятих у Харкові. У 3,3% виявили перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин. У тому числі в повітрі виявили формальдегід – отруйний безбарвний газ, який є канцерогеном.

“На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств – 781 проба, з них з перевищенням ГДК 8 проб (2,5 %), встановлено перевищення ГДК пилу в 1,1 раза, формальдегіду в 1,1 раза”, – повідомили в обласному центрі контролю та профілактики.

Також перевищення виявили у 68 із 1156 (14,6%) проб повітря, які взяли в районі автомагістралей у Харкові.

“Встановлено перевищення ГДК пилу в 1,1 – 1,4 раза, вуглецю оксиду в 1,1 – 1,2 раза”, – поінформували в центрі.

У місцях відпочинку в Харкові взяли 360 проб повітря. У жодній із них концентрація шкідливих речовин не перевищена.

Загалом в області за пів року фахівці дослідили 4865 проб атмосферного повітря. Перевищення виявили у 154 пробах (3,2%). У тому числі у зоні впливу автомагістралей “шкідливими” виявилися 146 проб (5,2%).

“Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,2 раза, вуглецю оксиду в 1,1-1,2 раза, ангідриду сірчистого в 1,1-1,3 раза, азоту діоксиду в 1,4-1,5 раза, формальдегіду в 1,1 раза”, – поінформували фахівці.