Названо три джерела в Харкові, вода з яких не відповідає нормативам

Протягом першого півріччя у Харкові фахівці дослідили 96 проб води із дванадцяти каптажів природних джерел.

Перевіряли джерела у Саржиному яру, Манжосовому яру, селищі Олешки, парку “Юність”, “Петренки-1”, “Петренки-2”, “Петренки-3”, “Олексіївську балку”, по вул. Мінераловодський, 1, вул. В. Зубенка, 25 та вул. Бучми (два каптажі), повідомляють у ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Фахівці зазначають, що не реєструвалися відхилення від нормативів за мікробіологічними показниками лише у чотирьох джерелах, при цьому їх не називають.

А ось за санітарно-хімічними показниками не відповідала вимогам вода з трьох каптажів: у парку “Юність” (за показником жорсткості та вмістом нітратів), селищі Олешки (за вмістом нітратів) та “Петренки-3” (за показником каламутності).

“Колодязі та природні джерела не можуть розглядатись як джерела більш якісної та безпечної води, ніж водопровідна. Підземні водоносні горизонти, які живлять джерела нецентралізованого водопостачання, не захищені від поверхневих забруднень біологічного та хімічного походження. Тому необхідно завжди кип’ятити воду з будь-яких колодязів та джерел”, – наголошують фахівці.