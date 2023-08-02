Названы три источника в Харькове, вода из которых не соответствует нормам

В течение первого полугодия в Харькове специалисты исследовали 96 проб воды из двенадцати каптажей природных источников.

Проверяли источники в Саржином яру, Манжосовом яру, поселке Олешки, парке «Юность», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Алексеевскую балку», по ул. Минераловодской, 1, ул. В. Зубенко, 25 и ул. Бучмы (два каптажа), сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Специалисты отмечают, что не регистрировались отклонения от нормативов по микробиологическим показателям только в четырех источниках, при этом их не называют.

А вот по санитарно-химическим показателям не соответствовала требованиям вода из трех каптажей: в парке «Юность» (по показателю жесткости и содержанию нитратов), поселке Олешки (по содержанию нитратов) и «Петренки-3» (по показателю мутности).

«Колодцы и природные источники не могут рассматриваться как источники более качественной и безопасной воды, чем водопроводная. Подземные водоносные горизонты, которые питают источники нецентрализованного водоснабжения, не защищены от поверхностных загрязнений биологического и химического происхождения. Поэтому необходимо всегда кипятить воду из любых колодцев и источников», — отмечают специалисты.