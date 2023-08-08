В воздухе Харькова обнаружили канцероген

Специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней сообщили о результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Харькова и региона за первое полугодие 2023-го.

За полгода эксперты проверили 2297 проб атмосферного воздуха, взятых в Харькове. В 3,3% обнаружили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. В том числе в воздухе обнаружили формальдегид — ядовитый бесцветный газ, который является канцерогеном.

«На границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий – 781 проба, из них с превышением ПДК 8 проб (2,5%), установлено превышение ПДК пыли в 1,1 раза, формальдегида в 1,1 раза», — сообщили в областном центре контроля и профилактики.

Также превышения обнаружили в 68 из 1156 (14,6%) проб воздуха, которые взяли в районе автомагистралей в Харькове.

«Установлено превышение ПДК пыли в 1,1 – 1,4 раза, углерода оксида в 1,1-1,2 раза», — проинформировали в центре.

В местах отдыха в Харькове взяли 360 проб воздуха. Ни в одной из них концентрация вредных веществ не превышена.

В целом по области за полгода специалисты исследовали 4865 проб атмосферного воздуха. Превышение обнаружили в 154 пробах (3,2%). В том числе в зоне влияния автомагистралей «вредными» оказались 146 проб (5,2%).

«Установлено превышение ПДК содержания пыли в 1,1-1,2 раза, углерода в 1,1-1,2 раза, ангидрида сернистого в 1,1-1,3 раза, азота диоксида в 1,4-1,5 раза, формальдегида в 1,1 раза», — проинформировали специалисты.