Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 23 тысяч гривен
По состоянию на 10 августа в регионе актуальны 1493 вакансии, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Возглавляет рейтинг этой недели вакансия юрисконсульта. Ему предлагают 23 тысяч гривен в месяц. Врач-анестезиолог будет получать 20 тысяч, а электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 19700.
Экономист будет зарабатывать 16260 гривен, водитель автотранспортных средств – 13950, монтажник гипсокартонных конструкций – 12 тысяч, бухгалтер – 11990, инспектор по кадрам – 11800, повар – 11600 и практический психолог – 10 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 14:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10 августа в регионе актуальны 1493 вакансии, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".