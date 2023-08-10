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Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 23 тисяч гривень

Суспільство 14:59   10.08.2023
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 23 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 10 серпня в регіоні актуальні 1493 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія юрисконсульта. Йому пропонують 23 тисячі гривень на місяць. Лікар-анестезіолог отримуватиме 20 тисяч, а електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 19700.

Економіст зароблятиме 16260 гривень, водій автотранспортних засобів – 13950, монтажник гіпсокартонних конструкцій – 12 тисяч, бухгалтер – 11990, інспектор з кадрів– 11800, кухар – 11600 та практичний психолог – 10 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Нова професія або перепідготовка – безкоштовно: хто має право на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10 серпня в регіоні актуальні 1493 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".