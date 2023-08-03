Нова професія або перепідготовка – безкоштовно: хто має право на Харківщині

Українці віком від 45 років, учасники бойових дій, звільнені зі служби військові, переселенці, особи з інвалідністю або позбавлені свободи внаслідок агресії РФ мають можливість безкоштовно здобути нову спеціальність або підвищити кваліфікацію. Ваучер на навчання вартістю до 26840 гривень можна отримати один раз.

Із січня по серпень цього року такі ваучери на Харківщині отримали 578 осіб, з них 390 уже розпочали навчання у регіоні, розповіли МГ “Об’єктив” у пресслужбі обласного центру зайнятості.

Щоб отримати ваучер, потрібно подати до центру зайнятості заяву, паспорт, документ про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку або її дублікат.

Людина самостійно обирає навчальний заклад із відповідною ліцензією, де бажає пройти навчання. Серед 123 професій та спеціальностей, за якими може бути виданий ваучер, мешканці Харківської області наразі освоюють 35. Спеціальність “медсестринство” обрали 235 осіб, “кухар” – 160, “психологія” та “медицина” – по 31.

З повним переліком професій та спеціальностей, за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитись за посиланням. Отримати інформацію про навчання можна у найближчій філії ХОЦЗ, його структурному підрозділі або за телефоном (067) 775 24 77. Онлайн-заявку на отримання ваучера можна подати тут.