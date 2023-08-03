Новая профессия или переподготовка — бесплатно: кто имеет право на Харьковщине

Украинцы в возрасте от 45 лет, участники боевых действий, уволенные со службы военные, переселенцы, лица с инвалидностью или лишенные свободы вследствие агрессии РФ имеют возможность бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию. Ваучер на обучение стоимостью до 26840 гривен можно получить один раз.

С января по август этого года такие ваучеры на Харьковщине получили 578 человек, из них 390 уже приступили к обучению в регионе, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе областного центра занятости.

Чтобы получить ваучер, нужно подать в центр занятости заявление, паспорт, документ об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, трудовую книжку или ее дубликат.

Человек самостоятельно выбирает учебное заведение с соответствующей лицензией, где желает пройти обучение. Среди 123 профессий и специальностей, по которым может быть выдан ваучер, жители Харьковской области сейчас осваивают 35. Специальность «медсестринство» выбрали 235 человек, «повар» — 160, «психология» и «медицина» — по 31.

С полным перечнем профессий и специальностей, по которым может быть выдан ваучер, можно ознакомиться по ссылке. Получить информацию об обучении можно в ближайшем филиале ХОЦЗ, его структурном подразделении или по тел: (067) 775 24 77. Онлайн-заявку на получение ваучера можно подать здесь.