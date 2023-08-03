Работа в Харькове и области: рейтинг новых вакансий с зарплатой до 20 тысяч
По состоянию на 3 августа в регионе актуально почти 1605 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Возглавляет рейтинг этой недели вакансия монтажника – сборщика металлопластиковых конструкций. Ему предлагают 20 тысяч гривен в месяц. Тракторист будет получать 19 тысяч, а вязальщик прутков и проволоки – 18400.
Инженер-технолог будет зарабатывать 18 тысяч гривен, менеджер по административной деятельности – 17 тысяч, токарь – 16830 гривен, швея – 16 тысяч, водитель автотранспортных средств – 15 тысяч, учитель специализированного заведения общего среднего образования – 13 тысяч и машинист экскаватора – 12700.
С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 3 августа в регионе актуально почти 1605 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".