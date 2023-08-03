Робота в Харкові та області: рейтинг нових вакансій із зарплатою до 20 тисяч

Станом на 3 серпня у регіоні актуальні майже 1605 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія монтажника – складальника металопластикових конструкцій. Йому пропонують 20 тисяч гривень на місяць. Тракторист отримуватиме 19 тисяч, а в’язальник прутків та дроту – 18400.

Інженер-технолог зароблятиме 18 тисяч гривень, менеджер з адміністративної діяльності – 17 тисяч, токар – 16830 гривень, швачка – 16 тисяч, водій автотранспортних засобів – 15 тисяч, вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти – 13 тисяч і машиніст екскаватора – 12700.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятниці, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.