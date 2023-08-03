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Крупи і борошно: під Харковом знайшли сміттєзвалище з гумдопомогою (відео)

Суспільство 12:02   03.08.2023
Вікторія Яковенко
Крупи і борошно: під Харковом знайшли сміттєзвалище з гумдопомогою (відео)

У селищі Слатине знайшли викинуту в сміттєві баки їжу. Мешканцям, які це зробили, планують перестати видавати допомогу.

Про це повідомляє у телеграмі начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Рис, крупи, борошно, хліб та багато іншого люди просто викидають на смітник замість того, щоб відмовитись від цього або передати тим, кому цих продуктів може дійсно не вистачати», – пише Задоренко.

Він також зазначив, що у селищі проведуть перевірку, щоб знайти винуватців.

«Жоден з винуватців більше не отримає ні граму допомоги. Місцеві програми надання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених домоволодінь на таких людей теж поширюватись не будуть», – підкреслив мер Дергачів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Слатине знайшли викинуту в сміттєві баки їжу. Мешканцям, які це зробили, планують перестати видавати допомогу.".