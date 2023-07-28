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Під Харковом відмовилися від створення скверу за 22 млн заради пікапів для ЗСУ

Економіка 13:27   28.07.2023
Олена Нагорна
Під Харковом відмовилися від створення скверу за 22 млн заради пікапів для ЗСУ

У місті Дергачі Харківської області ухвалили рішення: 22 мільйони гривень, які планували витратити на будівництво меморіального скверу, спрямують на закупівлю пікапів для ЗСУ.

Про це повідомляє у телеграмі начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

За його словами, нарада з оптимізації міського бюджету відбулася за участю його заступників та директора КП “Дергачікомунсервіс”.

“Під час наради було враховано думку громадськості про те, що вшанування загиблих оборонців України завжди залишається актуальною темою, а усі полеглі у боях герої хотіли б максимально пришвидшити нашу перемогу. Тому реалізацію проєкту будівництва меморіального скверу ми відкладемо до кращих часів”, – повідомив Задоренко.

Тендер на закупівлю пікапів, за його словами, буде опубліковано у системі “Prozorro”.

Також Задоренко додав, що дав доручення розробити додаткові програми підтримки населення, щоб до кінця року якнайбільше мешканців громади змогло отримати будматеріали для відновлення пошкоджених осель.

Читайте також: Квітів не буде: міськрада Харкова в один день оголосила і скасувала тендер

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 13:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківської області ухвалили рішення: 22 мільйони гривень, які планували витратити на будівництво меморіального скверу, спрямують на закупівлю пікапів для ЗСУ.".