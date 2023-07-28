Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Под Харьковом отказались от создания сквера за 22 млн ради пикапов для ВСУ

Общество 13:27   28.07.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом отказались от создания сквера за 22 млн ради пикапов для ВСУ

В городе Дергачи Харьковской области приняли решение: 22 миллиона гривен, которые планировали потратить на строительство мемориального сквера, направят на закупку пикапов для ВСУ.

Об этом сообщает в своем Telegram начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его словам, совещание по оптимизации городского бюджета состоялось при участии его замов и директора КП «Дергачикомунсервис».

«Во время совещания было учтено мнение общественности о том, что чествование погибших защитников Украины всегда остается актуальной темой, а все павшие в боях герои хотели бы максимально ускорить нашу победу. Поэтому реализацию проекта строительства мемориального сквера мы отложим до лучших времен», — сообщил Задоренко.

Тендер на закупку пикапов, по его словам, будет опубликован в системе «Prozorro».

Также Задоренко добавил, что дал поручение разработать дополнительные программы поддержки населения, чтобы до конца года как можно большее количество жителей громады смогло получить стройматериалы для восстановления поврежденных домов.

Читайте также: Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
27.07.2023, 21:51
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
28.07.2023, 10:30
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
28.07.2023, 07:52
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
28.07.2023, 08:19
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45

Новости по теме:

18:01
В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар
16:36
На Купянском направлении враг атакует, ВСУ отбили несколько штурмов – Маляр
14:19
Сливал врагу данные о позициях ВСУ на Купянщине: поймали очередного предателя
21:31
Цветов не будет: горсовет Харькова в один день объявил и отменил тендер — ХАЦ
19:59
Вечерняя атака: ПВО сбила ракеты над Киевщиной, Харьковщиной и Днепром — ВС

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Харьковом отказались от создания сквера за 22 млн ради пикапов для ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 13:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области приняли решение: 22 миллиона гривен, которые планировали потратить на строительство мемориального сквера, направят на закупку пикапов для ВСУ.".