Под Харьковом отказались от создания сквера за 22 млн ради пикапов для ВСУ

В городе Дергачи Харьковской области приняли решение: 22 миллиона гривен, которые планировали потратить на строительство мемориального сквера, направят на закупку пикапов для ВСУ.

Об этом сообщает в своем Telegram начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его словам, совещание по оптимизации городского бюджета состоялось при участии его замов и директора КП «Дергачикомунсервис».

«Во время совещания было учтено мнение общественности о том, что чествование погибших защитников Украины всегда остается актуальной темой, а все павшие в боях герои хотели бы максимально ускорить нашу победу. Поэтому реализацию проекта строительства мемориального сквера мы отложим до лучших времен», — сообщил Задоренко.

Тендер на закупку пикапов, по его словам, будет опубликован в системе «Prozorro».

Также Задоренко добавил, что дал поручение разработать дополнительные программы поддержки населения, чтобы до конца года как можно большее количество жителей громады смогло получить стройматериалы для восстановления поврежденных домов.