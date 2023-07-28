Под Харьковом отказались от создания сквера за 22 млн ради пикапов для ВСУ
В городе Дергачи Харьковской области приняли решение: 22 миллиона гривен, которые планировали потратить на строительство мемориального сквера, направят на закупку пикапов для ВСУ.
Об этом сообщает в своем Telegram начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
По его словам, совещание по оптимизации городского бюджета состоялось при участии его замов и директора КП «Дергачикомунсервис».
«Во время совещания было учтено мнение общественности о том, что чествование погибших защитников Украины всегда остается актуальной темой, а все павшие в боях герои хотели бы максимально ускорить нашу победу. Поэтому реализацию проекта строительства мемориального сквера мы отложим до лучших времен», — сообщил Задоренко.
Тендер на закупку пикапов, по его словам, будет опубликован в системе «Prozorro».
Также Задоренко добавил, что дал поручение разработать дополнительные программы поддержки населения, чтобы до конца года как можно большее количество жителей громады смогло получить стройматериалы для восстановления поврежденных домов.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 13:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области приняли решение: 22 миллиона гривен, которые планировали потратить на строительство мемориального сквера, направят на закупку пикапов для ВСУ.".