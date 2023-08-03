Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
В поселке Слатино нашли выброшенную в мусорные баки еду. Жителям, которые это сделали, планируют перестать выдавать гуманитарную помощь.
Об этом сообщает в телеграмме начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Рис, крупы, мука, хлеб и многое другое люди просто выбрасывают на помойку вместо того, чтобы отказаться от этого или передать тем, кому этих продуктов может действительно не хватать», — пишет Задоренко.
Он также отметил, что в поселке проведут проверку, чтобы найти виновников.
«Ни один из виновников больше не получит ни грамма помощи. Местные программы предоставления строительных материалов для восстановления поврежденных домов на таких людей тоже не будут распространяться», — подчеркнул мэр Дергачей.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слатино нашли выброшенную в мусорные баки еду. Жителям, которые это сделали, планируют перестать выдавать гуманитарную помощь.".