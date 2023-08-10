Женщина погибла в результате обстрела в селе под Купянском — Синегубов
Также в результате обстрела ранен мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня в селе Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина ранен. На месте работают экстренные службы», – рассказал Синегубов.
Также враг обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района.
«Ранен 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 20:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также в результате обстрела ранен мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".