Женщина погибла в результате обстрела в селе под Купянском — Синегубов

Также в результате обстрела ранен мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в селе Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина ранен. На месте работают экстренные службы», – рассказал Синегубов.

Также враг обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района.

«Ранен 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался», — отметил начальник ХОВА.