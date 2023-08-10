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73-летний мужчина ранен из-за обстрела села на Харьковщине

Происшествия 19:36   10.08.2023
Оксана Якушко
73-летний мужчина ранен из-за обстрела села на Харьковщине

Россияне обстреляли село Волчанские Хутора на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате обстрела повреждены жилые дома.

Получил ранение 73-летний местный житель.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия вооруженной агрессии рф.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли село Волчанские Хутора на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".