73-летний мужчина ранен из-за обстрела села на Харьковщине

Россияне обстреляли село Волчанские Хутора на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате обстрела повреждены жилые дома.

Получил ранение 73-летний местный житель.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия вооруженной агрессии рф.