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Утренний обстрел Купянска: «прилетело» у жилой пятиэтажки (фото)

Происшествия 10:47   10.08.2023
Оксана Горун
Утренний обстрел Купянска: «прилетело» у жилой пятиэтажки (фото)

В ГСЧС сообщили подробности об обстреле Купянска армией РФ 10 августа.

«Утром 10 августа в результате массированного обстрела со стороны оккупантов возник пожар в жилом секторе города Купянска. Вблизи пятиэтажки загорелся частный гараж и автомобиль. На место происшествия выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе трех оперативных отделений. На время их прибытия площадь пожара составляла 20 кв.м. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Там также отметили, что враг ударил управляемой авиабомбой ФАБ-250 по центру Купянска. «Прилет» пришелся у здания мэрии Купянска. Оно существенно повреждено. Однако, по предварительным данным, жертв и пострадавших не было.

Последствия обстрела Купянска 10 августа 2023

Последствия обстрела Купянска 10 августа 2023 3

Последствия обстрела Купянска 10 августа 2023 4

Последствия обстрела Купянска 10 августа 2023 5

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 10:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности об обстреле Купянска армией РФ 10 августа".