Утренний обстрел Купянска: «прилетело» у жилой пятиэтажки (фото)
В ГСЧС сообщили подробности об обстреле Купянска армией РФ 10 августа.
«Утром 10 августа в результате массированного обстрела со стороны оккупантов возник пожар в жилом секторе города Купянска. Вблизи пятиэтажки загорелся частный гараж и автомобиль. На место происшествия выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе трех оперативных отделений. На время их прибытия площадь пожара составляла 20 кв.м. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Там также отметили, что враг ударил управляемой авиабомбой ФАБ-250 по центру Купянска. «Прилет» пришелся у здания мэрии Купянска. Оно существенно повреждено. Однако, по предварительным данным, жертв и пострадавших не было.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности об обстреле Купянска армией РФ 10 августа".