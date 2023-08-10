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Ранковий обстріл Куп’янська: “прилетіло” біля житлової п’ятиповерхівки (фото)

Події 10:47   10.08.2023
Оксана Горун
Ранковий обстріл Куп’янська: “прилетіло” біля житлової п’ятиповерхівки (фото)

У ДСНС повідомили подробиці про обстріл Куп’янська армією РФ 10 серпня.

“Вранці 10 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у житловому секторі міста Куп’янська. Поблизу 5-поверхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 20 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Там також зазначили, що ворог вдарив керованою авіабомбою ФАБ-250  по центру Куп’янська. “Приліт” припав біля будівлі мерії Куп’янська. Вона суттєво пошкоджена. Проте, за попередніми даними, жертв та постраждалих не було.

Наслідки обстрілу Куп'янська 10 серпня 2023

Наслідки обстрілу Куп'янська 10 серпня 2023 3

Наслідки обстрілу Куп'янська 10 серпня 2023 4

Наслідки обстрілу Куп'янська 10 серпня 2023 5

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 10:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили подробиці про обстріл Куп’янська армією РФ 10 серпня".