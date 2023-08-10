Ранковий обстріл Куп’янська: “прилетіло” біля житлової п’ятиповерхівки (фото)

У ДСНС повідомили подробиці про обстріл Куп’янська армією РФ 10 серпня.

“Вранці 10 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у житловому секторі міста Куп’янська. Поблизу 5-поверхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 20 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Там також зазначили, що ворог вдарив керованою авіабомбою ФАБ-250 по центру Куп’янська. “Приліт” припав біля будівлі мерії Куп’янська. Вона суттєво пошкоджена. Проте, за попередніми даними, жертв та постраждалих не було.