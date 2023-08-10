73-річного чоловіка поранено через обстріл села на Харківщині
Росіяни обстріляли село Вовчанські Хутори на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.
Отримав поранення 73-річний місцевий мешканець.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідчо-прокурорська група задокументували наслідки збройної агресії рф.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 19:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли село Вовчанські Хутори на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".