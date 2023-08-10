Жінка загинула внаслідок обстрілу в селі під Куп’янськом – Синєгубов

Також внаслідок обстрілу поранено чоловіка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні в селі Подоли Куп’янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби», – розповів Синєгубов.

Також ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району.

«Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував», – зазначив начальник ХОВА.