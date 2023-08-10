Жінка загинула внаслідок обстрілу в селі під Куп’янськом – Синєгубов
Також внаслідок обстрілу поранено чоловіка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні в селі Подоли Куп’янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби», – розповів Синєгубов.
Також ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району.
«Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував», – зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 20:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також внаслідок обстрілу поранено чоловіка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".