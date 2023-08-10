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Жінка загинула внаслідок обстрілу в селі під Куп’янськом – Синєгубов

Події 20:51   10.08.2023
Оксана Якушко
Жінка загинула внаслідок обстрілу в селі під Куп’янськом – Синєгубов

Також внаслідок обстрілу поранено чоловіка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні в селі Подоли Куп’янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби», – розповів Синєгубов.

Також ворог обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району.

«Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував», – зазначив начальник ХОВА.

Читайте також: 73-річного чоловіка поранено через обстріл села на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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