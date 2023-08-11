«Мощно уничтожена вражеская техника»- Череватый о Купянском направлении

За сутки на Купянском направлении Силы обороны уничтожили целый перечень техники врага, проинформировал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В том числе подбили новую редкую станцию РЭБ «Пероед», которая предназначена для борьбы с дронами.

«Мощно была уничтожена вражеская техника: два танка, три пушки, самоходная артиллерийская установка 203-миллиметровая «Пион», самоходный миномет 240-миллиметровый «Тюльпан», станция радиоэлектронной борьбы «Пероед» — новейшая российская разработка, которая предназначена для борьбы с дронами-камикадзе, БПЛА «Орлан-10», два дрона-камикадзе «Ланцет» и три полевых склада с боеприпасами», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он также проинформировал, что на Купянском направлении Силы обороны уничтожили 21 оккупанта, 91 ранили и двух взяли в плен.

В то же время ситуация там напряженная.

«За эти сутки враг пять раз пытался атаковать на этом направлении, 502 раза обстреливал нас всеми видами артиллерии – от минометов до РСЗО. Продолжает на этом направлении более активно использовать авиацию: 15 авиаударов нанес», — привел данные Череватый.

Он заверил, что ВСУ держат оборону.

«Там недавно был командующий, разданы все указания, усилено огневое воздействие, выстроена эффективная система обороны. Ситуация, конечно, трудная, учитывая мощность группировки врага, но контролируемая. Мы ведь знаем, что они хотят делать, знаем силы и состав их группировки, знаем, что важно, их слабые места», — подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.