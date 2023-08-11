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“Потужно знищено ворожу техніку” – Череватий про Куп’янський напрямок

Події 08:59   11.08.2023
Оксана Горун
“Потужно знищено ворожу техніку” – Череватий про Куп’янський напрямок

За добу на Куп’янському напрямку Сили оборони знищили цілий перелік техніки ворога, поінформував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. У тому числі підбили нову рідкісну станцію РЕБ “Пєроєд”, призначену для боротьби з дронами.

“Потужно була знищена ворожа техніка: два танки, три гармати, самохідна артилерійська установка 203-міліметровий “Піон”, самохідний міномет 240-міліметровий “Тюльпан”, станція радіоелектронної боротьби “Пєроєд” – найновіша російська розробка, яка призначена для боротьби з дронами-камікадзе та також БПЛА “Орлан-10”, два дрони-камікадзе “Ланцет” і три польові склади з боєприпасами”, – повідомив у етері нацмарафону спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він також поінформував, що на Куп’янському напрямку Сили оборони знищили 21 окупанта, 91 поранили та двох взяли в полон.

Водночас ситуація там напружена.

“За цю добу ворог п’ять разів намагався атакувати на цьому напрямку, 502 рази обстрілював нас усіма видами артилерії – від мінометів до РСЗВ, продовжує на цьому напрямку більш активно використовувати авіацію: 15 авіаударів наніс”, – навів дані Череватий.

Він запевнив, що ЗСУ тримають оборону.

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Там нещодавно був командуючий, роздані всі вказівки, посилений вогневий вплив, вибудувана ефективна системи оборони. Ситуація, звичайно, важка з огляду на потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили та склад їхнього угруповання, знаємо, що важливо, їхні слабкі місця“, – наголосив представник Східного угруповання військ ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Куп’янському напрямку Сили оборони знищили цілий перелік техніки ворога, поінформував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. У тому числі підбили нову рідкісну станцію РЕБ “Пєроєд”, призначену для боротьби з дронами".