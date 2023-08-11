ISW оцінив, наскільки далеко від Куп’янка армія РФ

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви українських військових, російських джерел та кадри з геолокацією, щоб визначити, що насправді відбувається поблизу Куп’янська.

“Офіційні особи України оголосили про обов’язкову евакуацію мирних жителів у 53 населених пунктах Куп’янського району Харківської області 9 серпня у зв’язку з посиленням російських обстрілів та авіаударів по населених пунктах поблизу лінії фронту, – зазначили аналітики ISW. – Російські сили утримують позиції на північний схід від Куп’янська в межах досяжності артилерійського вогню, а посилення російських наступальних операцій у цьому районі значно збільшує ризик для мирних жителів у Куп’янську та прилеглих населених пунктах, проте евакуація в Куп’янському районі не обов’язково вказує на те, що українські сили очікують значного просування російських військ у цьому районі”.

В Інституті вивчення війни навели останні дані Генштабу та російських джерел про бойові дії під Куп’янськом. Так, Генштаб повідомив про атаки армії РФ, відбиті в районах Синьківки та Іванівки. Водночас представник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що російські частини захопили опорні пункти в районі Ольшани, а так звані “військкори” писали про наступи в районі Синьківки, Ольшани та Лимана Першого. Серед тверджень російських пропагандистів – просування в районах Синьківки, Петропавлівки, Масютівки та навіть якесь висування “на позиції за 7 км від Куп’янська в районі Синьківки”. Однак в ISW з певним скептицизмом сприймають такі реляції.

“ISW ще не зафіксував візуальних свідчень того, що російські сили здійснюють ці нещодавні наступи у напрямку Куп’янська, і нині оцінює, що найближчі російські позиції до Куп’янська знаходяться приблизно за 10 км на північний схід від населеного пункту”, – зазначили аналітики.