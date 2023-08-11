ISW оценил, как далеко от Купянка армия РФ

Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления украинских военных, российских источников и кадры с геолокацией, чтобы определить, что на самом деле происходит у Купянска.

«Официальные лица Украины объявили об обязательной эвакуации мирных жителей в 53 населенных пунктах Купянского района Харьковской области 9 августа в связи с усилением российских обстрелов и авиаударов по населенным пунктам вблизи линии фронта, — отметили аналитики ISW. — Российские силы удерживают позиции к северо-востоку от Купянска в пределах досягаемости артиллерийского огня, а усиление российских наступательных операций в этом районе значительно увеличивает риск для мирных жителей в Купянске и близлежащих населенных пунктах. Однако эвакуация в Купянском районе не обязательно указывает на то, что украинские силы ожидают значительного продвижения российских войск в этом районе».

В Институте изучения войны привели последние данные Генштаба и российских источников о боевых действиях под Купянском. Так, Генштаб сообщил об атаках армии РФ, отраженных в районах Синьковки и Ивановки. В то же время представитель Западной группировки войск РФ Сергей Зыбинский заявил, что российские части захватили опорные пункты в районе Ольшаны, а так называемые «военкоры» писали о наступлениях в районе Синьковки, Ольшаны и Лимана Первого. Среди утверждений российских пропагандистов — продвижение в районах Синьковки, Петропавловки, Масютовки и даже некое выдвижение «на позиции в 7 км от Купянска в районе Синьковки». Однако в ISW с определенным скептицизмом воспринимают такие реляции.

«ISW еще не зафиксировал визуальных свидетельств того, что российские силы совершают эти недавние наступления в направлении Купянска, и в настоящее время оценивает, что ближайшие российские позиции к Купянску находятся примерно в 10 км к северо-востоку от населенного пункта», — отметили аналитики.