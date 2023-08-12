Из Купянска и Ковшаровки в субботу полицейские эвакуировали 190 жителей

Из населённых пунктов Купянщины продолжают эвакуировать жителей.

12 августа из города Купянск и поселка Ковшаровка правоохранители вместе с волонтерами эвакуировали 190 жителей, из них 105 – дети, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме этого, полицейские помогли вывезти из поселка Купянск-Узловой бабушку с несовершеннолетней внучкой.

В полиции отметили, что всех эвакуированных вывезли в безопасные места, где жителям оказали всю необходимую помощь.