Из Купянска и Ковшаровки в субботу полицейские эвакуировали 190 жителей
Фото: ГУНП в Харьковской области
Из населённых пунктов Купянщины продолжают эвакуировать жителей.
12 августа из города Купянск и поселка Ковшаровка правоохранители вместе с волонтерами эвакуировали 190 жителей, из них 105 – дети, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Кроме этого, полицейские помогли вывезти из поселка Купянск-Узловой бабушку с несовершеннолетней внучкой.
В полиции отметили, что всех эвакуированных вывезли в безопасные места, где жителям оказали всю необходимую помощь.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 20:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из населённых пунктов Купянщины продолжают эвакуировать жителей.".