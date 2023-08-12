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Из Купянска и Ковшаровки в субботу полицейские эвакуировали 190 жителей

Общество 20:18   12.08.2023
Виктория Яковенко
Из Купянска и Ковшаровки в субботу полицейские эвакуировали 190 жителей Фото: ГУНП в Харьковской области

Из населённых пунктов Купянщины продолжают эвакуировать жителей.

12 августа из города Купянск и поселка Ковшаровка правоохранители вместе с волонтерами эвакуировали 190 жителей, из них 105 – дети, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме этого, полицейские помогли вывезти из поселка Купянск-Узловой бабушку с несовершеннолетней внучкой.

В полиции отметили, что всех эвакуированных вывезли в безопасные места, где жителям оказали всю необходимую помощь.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 20:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из населённых пунктов Купянщины продолжают эвакуировать жителей.".