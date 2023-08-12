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С «горячей» Купянщины уже эвакуировали более 90 человек, из них 35 – дети

Общество 11:49   12.08.2023
Виктория Яковенко
С «горячей» Купянщины уже эвакуировали более 90 человек, из них 35 – дети

В Купянском районе на Харьковщине уже третьи сутки длится обязательная эвакуация. По состоянию на утро 12 апреля оттуда уехали более 90 жителей, из них 35 – это дети.

«Это цифры, которые прошли через нас, через регистрацию, но мы должны сообщить еще о том, что есть люди, которые осуществляют перемещение из тех населенных пунктов, которые подпадают под обязательную эвакуацию, и они перемещаются в пределах самого района. Определенные темпы обязательная эвакуация набирает. Есть люди, которые записываются на эвакуацию на следующие дни, это и семьи с детьми», — сообщил в эфире нацмарафона  в.и.о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич.

Он также отметил, что есть люди, которые отказываются от эвакуации, однако выезжать их «заставляют» трагические события.

«Сегодня такая у нас была ситуация в Купянском районе. Сегодня в результате обстрела погибла женщина 1950 года рождения. Поэтому такие события, к сожалению, трагические оказывают определенное влияние даже на тех людей, которые в присутствии нас говорят, что уезжать не хотят», — сказал Канашевич.

Читайте также: 73-летняя женщина погибла в результате обстрела Купянщины — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе на Харьковщине уже третьи сутки длится обязательная эвакуация. По состоянию на утро 12 апреля оттуда уехали более 90 жителей, из них 35 – это дети.".