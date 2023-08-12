З «гарячої» Куп’янщини вже евакуювали понад 90 людей, з них 35 – діти
В Куп’янському районі на Харківщині вже третю добу триває обов’язкова евакуація. Станом на ранок 12 квітня звідти виїхали трохи більше 90 жителів, з них 35 – це діти.
«Це цифри, які пройшли через нас, через реєстрацію, але ми маємо ще повідомити про те, що є люди, які здійснюють переміщення з тих населених пунктів, які підпадають під обов’язкову евакуацію, і вони переміщуються в межах самого району. Певні темпи обов’язкова евакуація набирає. Є люди, які записуються на евакуацію на наступні дні, це і родини з дітьми», – повідомив в етері нацмарафону т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
Він також зазначив, що є люди, які відмовляються від евакуації, однак, виїжджати їх «змушують» трагічні події.
«Сьогодні така у нас була ситуація у Куп’янському районі. Сьогодні внаслідок обстрілу загинула жінка 1950 року народження. Тому такі події, на жаль, трагічні мають певний вплив навіть на тих людей, які в присутності нас кажуть, що виїжджати не хочуть», – сказав Канашевич.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 11:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Куп’янському районі на Харківщині вже третю добу триває обов’язкова евакуація. Станом на ранок 12 квітня звідти виїхали трохи більше 90 жителів, з них 35 – це діти.".