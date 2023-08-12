З Куп’янська та Ківшарівки в суботу поліцейські евакуювали 190 людей

З населених пунктів Куп’янщини продовжують евакуювати мешканців.

12 серпня з міста Куп’янськ та селища Ківшарівка правоохоронці разом з волонтерами евакуювали 190 мешканців, з них 105 – діти, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім цього, поліцейські допомогли вивезти з селища Куп’янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою.

У поліції зазначили, що всіх евакуйованих вивезли до безпечних місць, де людям надали всю необхідну допомогу.