З Куп’янська та Ківшарівки в суботу поліцейські евакуювали 190 людей
Фото: ГУНП в Харківській області
З населених пунктів Куп’янщини продовжують евакуювати мешканців.
12 серпня з міста Куп’янськ та селища Ківшарівка правоохоронці разом з волонтерами евакуювали 190 мешканців, з них 105 – діти, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Крім цього, поліцейські допомогли вивезти з селища Куп’янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою.
У поліції зазначили, що всіх евакуйованих вивезли до безпечних місць, де людям надали всю необхідну допомогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 20:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З населених пунктів Куп’янщини продовжують евакуювати мешканців.".