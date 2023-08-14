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Били из танков по центру поселка: подробности обстрела Казачьей Лопаны (фото)

Происшествия 13:46   14.08.2023
Виктория Яковенко
Били из танков по центру поселка: подробности обстрела Казачьей Лопаны (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Россияне около полудня из танков обстреляли поселок Казачья Лопань в Харьковской области.

«Оккупанты совершили хаотичный обстрел гражданской инфраструктуры в центре поселка, где в это время находилось много гражданских. К сожалению, 45-летний мужчина погиб на месте, еще трое мужчин получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, еще один – работник администрации Козачелопанского округа – в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Также контузию получила пенсионерка, которая была госпитализирована в одну из больниц Харькова», – сообщил начальник Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко.

В результате обстрела в поселке повреждены здание администрации Казачелопанского округа, хозяйственные постройки и магазины.

Задоренко призывает жителей Казачьей Лопани и окрестных населенных пунктов по возможности выехать, поскольку отмечает, что «враг безжалостный, и не имеет никакого достоинства».

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 13:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне около полудня из танков обстреляли поселок Казачья Лопань в Харьковской области.".