Били из танков по центру поселка: подробности обстрела Казачьей Лопаны (фото)

Россияне около полудня из танков обстреляли поселок Казачья Лопань в Харьковской области.

«Оккупанты совершили хаотичный обстрел гражданской инфраструктуры в центре поселка, где в это время находилось много гражданских. К сожалению, 45-летний мужчина погиб на месте, еще трое мужчин получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, еще один – работник администрации Козачелопанского округа – в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Также контузию получила пенсионерка, которая была госпитализирована в одну из больниц Харькова», – сообщил начальник Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко.

В результате обстрела в поселке повреждены здание администрации Казачелопанского округа, хозяйственные постройки и магазины.

Задоренко призывает жителей Казачьей Лопани и окрестных населенных пунктов по возможности выехать, поскольку отмечает, что «враг безжалостный, и не имеет никакого достоинства».