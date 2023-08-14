Били з танків по центру селища: подробиці обстрілу Козачої Лопаны (фото)
Росіяни близько опівдня з танків обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині.
«Окупанти здійснили хаотичний обстріл цивільної інфраструктури у центрі селища, де у цей час перебувало багато цивільних. На жаль, 45-річний чоловік загинув на місці, ще троє чоловіків дістали поранення, двоє з них у тяжкому стані, ще один – працівник адміністрації Козачолопанського округу – у стані середньої важкості, його життю нічого не загрожує. Також контузію отримала пенсіонерка, яка була госпіталізована до однієї з лікарень Харкова», – повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Внаслідок обстрілу у селищі пошкоджено будівлю адміністрації Козачолопанського округу, господарчі споруди та магазини.
Задоренко закликає мешканців Козачої Лопані та навколишніх населених пунктів за можливості виїхати звідти, бо зазначає, що «ворог безжальний, та не має жодної гідності».
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни близько опівдня з танків обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині.".