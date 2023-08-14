Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини

50-річний чоловік загинув внаслідок удару РФ по селищу Козача Лопань.

Ще два чоловіки отримали травми, повідомили у ХОВА. Постраждалих шпиталізували.

Крім цього, окупанти обстріляли село Подоли на Куп’янщині. Внаслідок цього травмувалися чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу, додали в ХОВА.

Також вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою шпиталізували 42-річну жінку. Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00. Пошкоджений будинок потерпілої.