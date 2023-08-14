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Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини

Події 13:21   14.08.2023
Вікторія Яковенко
Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

50-річний чоловік загинув внаслідок удару РФ по селищу Козача Лопань.

Ще два чоловіки отримали травми, повідомили у ХОВА. Постраждалих шпиталізували.

Крім цього, окупанти обстріляли село Подоли на Куп’янщині. Внаслідок цього травмувалися чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу, додали в ХОВА.

Також вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою шпиталізували 42-річну жінку. Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00. Пошкоджений будинок потерпілої.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 13:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний чоловік загинув внаслідок удару РФ по селищу Козача Лопань.".