Загиблий та поранені: у ХОВА повідомили про нові обстріли Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
50-річний чоловік загинув внаслідок удару РФ по селищу Козача Лопань.
Ще два чоловіки отримали травми, повідомили у ХОВА. Постраждалих шпиталізували.
Крім цього, окупанти обстріляли село Подоли на Куп’янщині. Внаслідок цього травмувалися чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу, додали в ХОВА.
Також вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою шпиталізували 42-річну жінку. Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00. Пошкоджений будинок потерпілої.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний чоловік загинув внаслідок удару РФ по селищу Козача Лопань.".