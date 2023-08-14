Погибший и раненые: в ХОВА сообщили о новых обстрелах Харьковщины

50-летний мужчина погиб в результате удара РФ по поселку Казачья Лопань.

Еще два человека получили травмы, сообщили в ХОВА. Пострадавших госпитализировали.

Кроме этого, оккупанты обстреляли село Подолы на Купянщине. В результате травмы получили мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь, добавили в ХОВА.

Также утром в Изюме в больницу с минно-взрывной травмой госпитализировали 42-летнюю женщину. Она получила ранения при обстреле около 01:00. Поврежден дом пострадавшей.