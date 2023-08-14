Погибший и раненые: в ХОВА сообщили о новых обстрелах Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
50-летний мужчина погиб в результате удара РФ по поселку Казачья Лопань.
Еще два человека получили травмы, сообщили в ХОВА. Пострадавших госпитализировали.
Кроме этого, оккупанты обстреляли село Подолы на Купянщине. В результате травмы получили мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь, добавили в ХОВА.
Также утром в Изюме в больницу с минно-взрывной травмой госпитализировали 42-летнюю женщину. Она получила ранения при обстреле около 01:00. Поврежден дом пострадавшей.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний мужчина погиб в результате удара РФ по поселку Казачья Лопань.".