На Белгородщине враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений — Маляр
На Купянском направлении войска РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, а также ищут слабые места в украинской обороне.
Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, несмотря на то, что силы обороны после активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях не допустили продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал, ситуация остается сложной.
«Враг постоянно атакует. Наши войска отражают атаки», — пишет Маляр.
При этом на востоке фиксируется определенное уменьшение количества обстрелов и использованных оккупантами боеприпасов, отметила заместитель министра обороны.
«Это не означает, что враг отступил от своих планов. Сейчас он перегруппировывается и пытается восстановить утраченные способности. Продолжаются бои», — добавляет Маляр.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении войска РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, а также ищут слабые места в украинской обороне.".