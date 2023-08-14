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На Белгородщине враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений — Маляр

Общество 18:21   14.08.2023
Елена Нагорная
На Белгородщине враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений — Маляр

На Купянском направлении войска РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, а также ищут слабые места в украинской обороне.

Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, несмотря на то, что силы обороны после активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях не допустили продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал, ситуация остается сложной.

«Враг постоянно атакует. Наши войска отражают атаки», — пишет Маляр.

При этом на востоке фиксируется определенное уменьшение количества обстрелов и использованных оккупантами боеприпасов, отметила заместитель министра обороны.

«Это не означает, что враг отступил от своих планов. Сейчас он перегруппировывается и пытается восстановить утраченные способности. Продолжаются бои», — добавляет Маляр.

Читайте также: ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении – Маляр

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 18:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении войска РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области, а также ищут слабые места в украинской обороне.".