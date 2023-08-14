На Бєлгородщині ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень – Маляр
На Куп’янському напрямку війська РФ нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону у Бєлгородській області, а також шукають слабкі місця в українській обороні.
Про це повідомила у телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, попри те, що сили оборони після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках не допустили просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал, ситуація залишається складною.
«Ворог постійно атакує. Наші війська відбивають атаки», – пише Маляр.
При цьому фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних окупантами боєприпасів на сході, зазначила заступниця міністра оборони.
«Це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Наразі він перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої», – додає Маляр.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 18:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку війська РФ нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону у Бєлгородській області, а також шукають слабкі місця в українській обороні.".