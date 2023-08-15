Последствия обстрелов кладбищ Харькова: в экоинспекции назвали сумму ущерба

В результате обстрелов 12 кладбищ в Харькове окружающей среде нанесено более 95 млн грн ущерба.

Об этом сообщила Государственная экоинспекция в Харьковской области.

«Только на кладбищах КП «Ритуал» города Харькова, в результате засорения земельных ресурсов частичным разрушением 12 кладбищ, причинен вред окружающей среде на общую сумму 95 170 877,33 грн», — отметили в экоинспекции.

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