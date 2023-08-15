Наслідки обстрілів кладовищ Харкова: в екоінспекції назвали суму збитків
Фото: Державна екоінспекція у Харківській області
Внаслідок обстрілів 12 кладовищ у Харкові довкіллю завдано понад 95 млн грн збитків.
Про це повідомила Державна екоінспекція у Харківській області.
«Тільки на кладовищах КП «Ритуал» міста Харкова, в результаті засмічення земельних ресурсів частковим руйнуванням 12 кладовищ, нанесено шкоду довкіллю на загальну суму 95 170 877,33 грн», – зазначили в екоінспекції.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 13:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів 12 кладовищ у Харкові довкіллю завдано понад 95 млн грн збитків.".