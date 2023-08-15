Наслідки обстрілів кладовищ Харкова: в екоінспекції назвали суму збитків

Внаслідок обстрілів 12 кладовищ у Харкові довкіллю завдано понад 95 млн грн збитків.

Про це повідомила Державна екоінспекція у Харківській області.

«Тільки на кладовищах КП «Ритуал» міста Харкова, в результаті засмічення земельних ресурсів частковим руйнуванням 12 кладовищ, нанесено шкоду довкіллю на загальну суму 95 170 877,33 грн», – зазначили в екоінспекції.