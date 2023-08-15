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Наслідки обстрілів кладовищ Харкова: в екоінспекції назвали суму збитків

Суспільство 13:29   15.08.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки обстрілів кладовищ Харкова: в екоінспекції назвали суму збитків Фото: Державна екоінспекція у Харківській області

Внаслідок обстрілів 12 кладовищ у Харкові довкіллю завдано понад 95 млн грн збитків.

Про це повідомила Державна екоінспекція у Харківській області.

«Тільки на кладовищах КП «Ритуал» міста Харкова, в результаті засмічення земельних ресурсів частковим руйнуванням 12 кладовищ, нанесено шкоду довкіллю на загальну суму 95 170 877,33 грн», – зазначили в екоінспекції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 13:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів 12 кладовищ у Харкові довкіллю завдано понад 95 млн грн збитків.".