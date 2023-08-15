Пожары, пострадавший ребенок, погибший: ГСЧС сообщила об обстрелах Харьковщины

За сутки армия РФ вызвала в Харьковской области три пожара своими обстрелами. Есть погибший и раненые, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Две женщины и ребенок пострадали во время обстрела села Бугаевка Волчанской громады.

«Горела крыша хозяйственной постройки на площади 10 м кв. Повреждены три административных здания и два частных дома. Пострадали две женщины 1948 г.р. и 1961 г.р. и ребенок 2009 г.р. Госпитализированы в медицинское учреждение г. Харькова», — проинформировали спасатели.

Также пожары (без пострадавших) случились в Купянском и Харьковском районах области.

«Утром 14 августа в результате массированного обстрела со стороны оккупантов возник пожар в с. Куриловка Купянского района. Горели хозяйственные постройки на площади 250 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Также в с. Веселое Липецкой громады Харьковского района горела хозяйственная постройка на площади 50 м кв., разрушено здание гаража и частный дом», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели выезжали на место «прилета» в Казачьей Лопани. Там в результате обстрела из танков погиб мужчина 1989 года рождения. Еще три мужчины и женщина пострадали. Их с ранениями госпитализировали.