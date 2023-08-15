Пожежа, дитина, що постраждала, загиблий: ДСНС про обстріли Харківщини

За добу армія РФ викликала на Харківщині три пожежі своїми обстрілами. Є загиблий та поранені, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Дві жінки та дитина постраждали під час обстрілу села Бугаївка Вовчанської громади.

“Горів дах господарчої споруди на площі 10 м кв. Пошкоджено три адміністративні будівлі та два приватних будинки. Постраждали дві жінки 1948 р.н. та 1961 р.н. та дитина 2009 р.н. Госпіталізовані до медичного закладу м. Харкова”, – поінформували рятувальники.

Також пожежі (без постраждалих) сталися у Куп’янському та Харківському районах області.

“Вранці 14 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у с. Курилівка Куп’янського району. Горіли господарчі споруди на площі 250 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Також у с. Веселе Липецької громади Харківського району горіла господарча споруда на площі 50 м кв., зруйновано будівлю гаража та приватний будинок”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту” до Козачої Лопані. Там внаслідок обстрілу із танків загинув чоловік 1989 року народження. Ще три чоловіки та жінка постраждали. Їх із пораненнями госпіталізували.