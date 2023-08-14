Поранені підліток та 62-річна жінка: РФ обстріляла Чугуївщину – Синєгубов
Фото: ХОВА
Сьогодні, 14 серпня, окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району на Харківщині.
«Осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів. Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. На щастя, бригада медиків не постраждала», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Били з танків по центру селища: подробиці обстрілу Козачої Лопані (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поранені підліток та 62-річна жінка: РФ обстріляла Чугуївщину – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 14 серпня, окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району на Харківщині.".