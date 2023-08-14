Поранені підліток та 62-річна жінка: РФ обстріляла Чугуївщину – Синєгубов

Сьогодні, 14 серпня, окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району на Харківщині.

«Осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів. Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. На щастя, бригада медиків не постраждала», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.