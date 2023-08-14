Ранены подросток и 62-летняя женщина: РФ обстреляла Чугуевщину — Синегубов
Фото: ХОВА
Сегодня, 14 августа, оккупанты обстреляли село Бугаевка Чугуевского района в Харьковской области.
«Осколковые ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачей. Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. К счастью, бригада медиков не пострадала», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 14 августа, оккупанты обстреляли село Бугаевка Чугуевского района в Харьковской области.".