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Ранены подросток и 62-летняя женщина: РФ обстреляла Чугуевщину — Синегубов

Происшествия 15:13   14.08.2023
Виктория Яковенко
Ранены подросток и 62-летняя женщина: РФ обстреляла Чугуевщину — Синегубов Фото: ХОВА

Сегодня, 14 августа, оккупанты обстреляли село Бугаевка Чугуевского района в Харьковской области.

«Осколковые ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачей. Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. К счастью, бригада медиков не пострадала», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 14 августа, оккупанты обстреляли село Бугаевка Чугуевского района в Харьковской области.".