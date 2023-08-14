Ранены подросток и 62-летняя женщина: РФ обстреляла Чугуевщину — Синегубов

Сегодня, 14 августа, оккупанты обстреляли село Бугаевка Чугуевского района в Харьковской области.

«Осколковые ранения получили 14-летний парень и 62-летняя женщина. Они госпитализированы и получают необходимую помощь врачей. Также при обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. К счастью, бригада медиков не пострадала», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.