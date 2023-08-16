«Даже нельзя описать»: Сырский показал, как воюет пехота под Купянском (видео)

Будни пехоты 14-й ОМБр на Купянском направлении запечатлели на видео. Его опубликовал генерал-полковник Александр Сырский. Об обстановке на фронте рассказали сами воины.

«Купянское направление. Будни пехоты 14-й ОМБр. Силы обороны уничтожают врага. Слава Украине», — подписал опубликованное видео командующий Сухопутных сил ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В опубликованном видео об обстановке и настроениях побратимов рассказал один из пехотинцев.

«То, что они выдерживают, то, что они видят… словами иногда даже нельзя описать. Люди иногда забывают, что пехота ведет контактные бои. Это могут быть как от 50, так и до 10 метров с противником. Пехота может сидеть в обороне, пехоту могут задействовать и при штурме. Поэтому на пехоту падает очень трудная задача. Местами даже морально тяжелее, чем физически это все вытягивать. Вести бои, вытаскивать побратимов и снова вставать в строй, снова воевать, потому что не всегда есть время на отдых, не всегда хватает людей заменить, чтобы ты уехал на неделю отдохнуть – не всегда такое есть. Поэтому в первую очередь это морально очень тяжело. Но большинство людей – они все равно выдерживают это бремя, и это заставляет восхищаться этими людьми», — подчеркнул воин 14-й ОМБр Александр.

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