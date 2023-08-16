“Не можна описати”: Сирський показав, як воює піхота під Куп’янськом (відео)

Будні піхоти 14-ї ОМБр на Куп’янському напрямку зняли на відео. Його опублікував генерал-полковник Олександр Сирський. Про ситуацію на фронті розповіли самі воїни.

“Куп’янський напрямок. Будні піхоти 14-ї ОМБр. Сили оборони знищують ворога. Слава Україні“, – підписав опубліковане відео командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

В опублікованому відео про ситуацію та настрої побратимів розповів один із піхотинців.

“Те, що вони витримують, те, що вони бачать… словами інколи навіть не можна описати. Люди забувають інколи, що піхота веде контактні бої. Це можуть бути як від 50, так і до 10 метрів із противником. Піхота може сидіти в обороні, піхоту можуть залучити й при штурмі. Тому на піхоту падає дуже тяжка задача. Місцями навіть морально тяжче, ніж фізично це все витягувати. Вести бої, витягувати побратимів і знов вставати в стрій, знову воювати, тому що не завжди є час на відпочинок, не завжди вистачає людей замінити, щоб ти поїхав на тиждень часу відпочити – не завжди таке є. Тому в першу чергу це морально дуже тяжко, але більшість людей – вони все одно витримують цей тягар, і це змушує захоплюватися цими людьми”, – наголосив воїн 14-ї ОМБр Олександр.