Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить
Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает жителям встретиться, чтобы обсудить восстановление города, ответить на все вопросы касаемо транспорта, публичных мест и зеленых насаждений.
«Участие в конференции примут общественные активисты, специалисты разных отраслей, молодежь и руководство профильных учреждений и департаментов городского совета. Уверен, что этот разговор даст начало открытому диалогу между властью и громадой будущего Харькова. Состоится она сегодня в 12.00 в Харьковском Медиа-хабе (5-й подъезд Госпрома, площадь Свободы, 5)», — пишет мэр.
Он также оставил ссылку на онлайн-трансляцию для всех желающих присоединиться.
В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что лично Терехова на встрече не будет. От города будут участвовать руководители профильных направлений восстановления.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает жителям встретиться, чтобы обсудить восстановление города, ответить на все вопросы касаемо транспорта, публичных мест и зеленых насаждений.".