Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🔴

Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить

Общество 12:11   16.08.2023
Виктория Яковенко
Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить

Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает жителям встретиться, чтобы обсудить восстановление города, ответить на все вопросы касаемо транспорта, публичных мест и зеленых насаждений.

«Участие в конференции примут общественные активисты, специалисты разных отраслей, молодежь и руководство профильных учреждений и департаментов городского совета. Уверен, что этот разговор даст начало открытому диалогу между властью и громадой будущего Харькова. Состоится она сегодня в 12.00 в Харьковском Медиа-хабе (5-й подъезд Госпрома, площадь Свободы, 5)», — пишет мэр.

Он также оставил ссылку на онлайн-трансляцию для всех желающих присоединиться.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что лично Терехова на встрече не будет. От города будут участвовать руководители профильных направлений восстановления.

Читайте также: Два врага — РФ и коррупция: мэрия Харькова задекларировала свою доброчестность

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
16.08.2023, 08:57
«Даже нельзя описать»: Сырский показал, как воюет пехота под Купянском (видео)
«Даже нельзя описать»: Сырский показал, как воюет пехота под Купянском (видео)
16.08.2023, 11:17
Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить
Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить
16.08.2023, 12:11
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
16.08.2023, 08:35
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
15.08.2023, 08:58
Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото)
Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото)
16.08.2023, 14:53

Новости по теме:

14:33
План восстановления Харькова будет не по Фостеру, а «по старому шаблону» – ХАЦ
14:17
В Харькове бесправный водитель предлагал копам 200 долларов взятки
12:11
Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить
23:08
«Око Саурона» уничтожили на Харьковском направлении (видео)
22:09
Кому не следует есть арбузы и как не отравиться — советы харьковчанам

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 12:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает жителям встретиться, чтобы обсудить восстановление города, ответить на все вопросы касаемо транспорта, публичных мест и зеленых насаждений.".