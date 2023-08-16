Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить

Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает жителям встретиться, чтобы обсудить восстановление города, ответить на все вопросы касаемо транспорта, публичных мест и зеленых насаждений.

«Участие в конференции примут общественные активисты, специалисты разных отраслей, молодежь и руководство профильных учреждений и департаментов городского совета. Уверен, что этот разговор даст начало открытому диалогу между властью и громадой будущего Харькова. Состоится она сегодня в 12.00 в Харьковском Медиа-хабе (5-й подъезд Госпрома, площадь Свободы, 5)», — пишет мэр.

Он также оставил ссылку на онлайн-трансляцию для всех желающих присоединиться.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что лично Терехова на встрече не будет. От города будут участвовать руководители профильных направлений восстановления.