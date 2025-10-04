Live
Был единственным от Украины: Терехов на мероприятии ко дню 100-летию колокола

Общество 20:30   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Был единственным от Украины: Терехов на мероприятии ко дню 100-летию колокола Фото: ХГС

Сегодня, 4 октября, мэр Игорь Терехов присоединился к международной онлайн-встрече в рамках мероприятия «В диалоге за мир», организованного Фондом «Колокольный звон по погибшим» совместно с муниципалитетом Роверето — Городом мира.

Мероприятие посвящено 100-летию колокола «Мария Доленс» — символу мира. В 1925 году колокол был отлит из бронзовых орудий стран, воевавших в Первой мировой войне. Каждый вечер его сто ударов раздаются из города Роверето, напоминая о цене мира и призывая к братству между народами.

«Участие в дискуссии также приняли мэр Роверето Джулия Робол, мэр Вероны Дамиано Томмази и заместитель мэра Тренто Элизабетта Боццарелли. Они представили политику своих администраций, направленную на развитие культуры мира, приема переселенцев и социальной интеграции. Отдельное внимание участники мероприятия уделили войне в Украине, подчеркнув важность межмуниципальной солидарности и гуманитарной поддержки», – объяснили в пресс-службе горсовета.

Терехов на онлайн-встрече
Фото: ХГС

Терехов отметил: без международной поддержки Харьков не выдержал бы постоянные вражеские обстрелы. И акцентировал, что сейчас город доказывает: несмотря на постоянные удары, он продолжает жить и работаь.

«Хочу поблагодарить всех наших партнеров, стоящих рядом с Украиной. Спасибо Италии и вашим городам! Спасибо международным организациям, институтам, ассоциациям. Спасибо каждой стране и каждой громаде, которые посылают нам оборудование, строительные материалы, генераторы, лекарства. Благодарю всех, кто рассказывает миру о том, что происходит с нами, и дает нам площадки, чтобы наш голос был услышан. Вы говорите о «городах как лабораториях мира», и Харьков — яркий пример этого. Мы живем почти на линии фронта, но остаемся городом жизни. Пусть сегодня сто ударов колокола «Мария Доленс» прозвучат и за Харьков, и за Украину, и за всех, кто борется за право жить в мире без войны», – сказал городской голова.

Читайте также: Десятки раненых, есть погибший: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке

Автор: Николь Костенко-Лагутина
