Делегация ЮНИСЕФ в Харькове: какую помощь обещают
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила подробности о встрече мэра города Игоря Терехова с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде.
В мэрии отметили, что стороны обсуждали «текущие инициативы и планы сотрудничества на 2025 год, среди которых — обеспечение бесперебойного водоснабжения, модернизация систем теплоснабжения, обустройство безопасных образовательных пространств, развитие медицинской инфраструктуры и поддержка психосоциального здоровья детей».
Так мэр Харькова рассказал о приоритетах и проектах, которые реализуют в городе.
«Мы уже работаем в сфере здравоохранения. Это касается обустройства больниц, в частности скважин для автономного водоснабжения, и также обустройства подземных школ. Очень важно, что партнеры помогают нам и в модернизации теплосетей, и мы надеемся на продолжение этой работы», — цитирует Терехова пресс-служба.
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Мунир Мамедзаде заверил, что ЮНИСЕФ собирается продолжать поддержку Харькова.
«Харьков демонстрирует незаурядную устойчивость, и мы гордимся тем, что поддерживаем город и его жителей. Наше сотрудничество уже принесло ощутимые результаты — от развития системы здравоохранения до улучшения услуг водоснабжения, санитарии и гигиены. В 2025 году мы стремимся углубить это партнерство, уделяя особое внимание благосостоянию, образованию и психосоциальной поддержке детей», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила подробности о встрече мэра города Игоря Терехова с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде".