Був єдиним від України: Терехов на заході до 100-річчя дзвону

Сьогодні, 4 жовтня, мер Ігор Терехов приєднався до міжнародної онлайн-зустрічі в межах заходу «У діалозі за мир», організованого Фондом «Дзвін за загиблими» спільно з муніципалітетом Роверето – Містом миру.

Захід присвячений 100-річчю дзвону «Марія Доленс» – символу миру. У 1925 році дзвін був вилитий із бронзових гармат країн, що воювали у Першій світовій війні. Щовечора його сто ударів лунають з міста Роверето, нагадуючи світові про ціну миру й закликаючи до братерства між народами.

“Участь у дискусії також взяли мер Роверето Джулія Робол, мер Верони Даміано Томмазі та заступник мера Тренто Елізабетта Боццареллі. Вони презентували політику своїх адміністрацій, спрямовану на розвиток культури миру, прийому переселенців та соціальної інтеграції. Окрему увагу учасники заходу приділили війні в Україні, підкресливши важливість міжмуніципальної солідарності та гуманітарної підтримки”, – пояснили у пресслужбі міськради.

Терехов зазначив: без міжнародної підтримки Харків не витримав би постійних ворожих обстрілів. І наголосив, що зараз місто доводить: попри постійні удари, воно продовжує жити і працювати.

“Хочу подякувати всім нашим партнерам, які стоять поруч з Україною. Дякую Італії та вашим містам! Дякую міжнародним організаціям, інституціям, асоціаціям. Дякую кожній країні й кожній громаді, які надсилають нам обладнання, будівельні матеріали, генератори, ліки. Дякую всім, хто розповідає світові про те, що відбувається з нами, і дає нам майданчики, щоб наш голос було почуто. Ви говорите про «міста як лабораторії миру», і Харків – яскравий приклад цього. Ми живемо на межі фронту, але залишаємося містом життя. Нехай сьогодні сто ударів дзвону «Марія Доленс» прозвучать і за Харків, і за Україну, і за всіх, хто бореться за право жити у світі без війни”, – сказав міський голова.