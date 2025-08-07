Нардепка про анонс зустрічі Путіна та Трампа: це можливість потягнути час

Розмова Віткоффа з кремлівським вбивцею і “результати” у вигляді нібито попередньої домовленості щодо зустрічі президентів США та рф — це більше можливість потягнути час після всіх тих ультиматумів… Я не розумію захоплення світових ЗМІ від ймовірної зустрічі путіна і Трампа, нібито колись московія дотримувалась свого слова… Тому наближення миру – це перемога московії на полі бою, що може бути можливим за умови ще більшої військової підтримки України збоку США та пекельного економічного пресингу московської федерації. Про це треба говорити, а не обдумувати, а де зустрінуться Трамп і путін.