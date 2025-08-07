Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Нардепка про анонс зустрічі Путіна та Трампа: це можливість потягнути час

Політика 12:39   07.08.2025
Софія Федина
народна депутатка України
Нардепка про анонс зустрічі Путіна та Трампа: це можливість потягнути час Фото: Софія Федина/фейсбук

Розмова Віткоффа з кремлівським вбивцею і “результати” у вигляді нібито попередньої домовленості щодо зустрічі президентів США та рф — це більше можливість потягнути час після всіх тих ультиматумів… Я не розумію захоплення світових ЗМІ від ймовірної зустрічі путіна і Трампа, нібито колись московія дотримувалась свого слова… Тому наближення миру – це перемога московії на полі бою, що може бути можливим за умови ще більшої військової підтримки України збоку США та пекельного економічного пресингу московської федерації. Про це треба говорити, а не обдумувати, а де зустрінуться Трамп і путін.

Автор: Софія Федина, народна депутатка України
Популярно
Нарколабораторію знайшли в Харкові: один з фігурантів готував плов на ринку 📹
Нарколабораторію знайшли в Харкові: один з фігурантів готував плов на ринку 📹
07.08.2025, 12:42
Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність
Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність
07.08.2025, 12:07
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
07.08.2025, 11:45
Новини Харкова — головне 7 серпня: розкрите походження катакомб в центрі
Новини Харкова — головне 7 серпня: розкрите походження катакомб в центрі
07.08.2025, 12:12
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
07.08.2025, 11:09
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
07.08.2025, 09:34

Новини за темою:

12:41
Закон “проти НАБУ”: Зеленський зустрівся з антикорупційними органами
11:05
Делегація ЮНІСЕФ у Харкові: яку допомогу обіцяють
07:41
«Спірна» зустріч Зеленського і Трампа – ISW проаналізував розмову
10:58
Терехов збирається до Риму: що там планується
13:07
Терехов встановив контакт з мером Жирони: що це означає для Харкова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Нардепка про анонс зустрічі Путіна та Трампа: це можливість потягнути час»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 12:39;

  • Кореспондент Софія Федина, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмова Віткоффа з кремлівським вбивцею і “результати” у вигляді нібито попередньої домовленості щодо зустрічі президентів США та рф — це…".